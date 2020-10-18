Üretim verileri anında verimliliğe dönüşüyor

Yeni nesil üretim kültüründe veri başrolde yer alıyor. Siemens Türkiye, Koç Üniversitesi'nin Rumelifeneri Kampüsü'nde yer alan Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi'nde, Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı'nı kurarak, SINUMERIK Edge Platformu'nu araştırmacıların kullanımına sundu. SINUMERIK Edge Platformu, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), dijital teknolojiler ve bulut teknolojilerinin bir kombinasyonu olan ve dijital üretim desteği ile üretim optimizasyonunu kolaylaştıran uygulamalar geliştirilmesi için makine endüstrisi odaklı bir platform sunacak. Araştırmacılara ve tüm firmalara açık olacak Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı'nda, Siemens SINUMERIK Edge Platformu ile üretim tezgâhı verileri anlık toplanıp analiz edilebiliyor. Bu verilerle, kestirimci ve önleyici bakım, görüntüleme gibi uygulamalar geliştirilebilecek. Böylece CNC tezgahındaki üretim süreci ileri veri analitiği yöntemleri ile yapay zekâ ve derin öğrenme gibi teknikler yoluyla hızlı, güvenli ve daha az hata ile gerçekleşiyor. Laboratuvarın açılış konuşmasını yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Gelecek, veriyi kullanabilen, veriden eş zamanlı faydalanabilecek teknolojilerle şekillenecek. Koç Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz araştırma laboratuvarı projesi de bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. 164 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelişimini desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.