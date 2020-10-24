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Pandemi 'de yatırımların hızını kesemedi

Salgın döneminde 'de yatırımlar hız kesmedi. Kritik sağlık tesisleri 45 gün gibi kısa bir zamanda devreye alınırken 18 hastanenin dışında salgının patlak verdiği mart ayından bu yana 498 kilometre bölünmüş yol, 221 köprü, 52 hidroelektrik santrali tamamlandı.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:54 ABONE OL
Pandemi Türkiye'de yatırımların hızını kesemedi

Mart ayından beri koronavirüs ile başarılı bir mücadele veren , gerekli altyapı yatırımlarını da aksatmadan bitiriyor. 156 ülke ve 8 uluslararası kuruluşa ilaç, solunum cihazı ve maske dâhil kişisel koruyucu ekipmandan oluşan tıbbi yardım malzemesi ile imdada yetişen Türkiye, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınından ekonomisinin daha güçlenerek çıkması için yoğun gayret gösteriyor.

Pandemi Türkiye'de yatırımların hızını kesemedi

DÜNYA ŞALTER İNDİRİRKEN

Salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken , dev projelerine ara vermeden tamamlayarak bir bir hizmete açtı. Dünyanın en güçlü ülkeleri yatırım ve üretimde şalterleri indirmiş, maske savaşlarına soyunurken Türkiye, şehir hastanelerinden otoyollara, fabrikalardan barajlara kadar pek çok eserini bu süreçten etkilenmeden tamamladı.

Pandemi Türkiye'de yatırımların hızını kesemedi

DEV YATIRIMLAR TAMAMLANDI

Mart'tan bu yana 498 km bölünmüş yol ve 221 köprü ve 52 hidroelektrik santrali tamamlandı. Salgında 'nin elini güçlendiren önemli sağlık tesisleri de kısa sürede planlanıp inşa edilerek hizmete sokuldu. Bunlardan İstanbul'da yapılan çok amaçlı acil durum hastaneleri 45 gün gibi rekor sürelerde hizmete girdi. Bunun yanında 27 şehir hastanesi de açıldı.

Pandemi Türkiye'de yatırımların hızını kesemedi

YENİLERİ YOLDA

Salgına aldırmadan enerjiden ulaşıma altyapı yatırımlarına odaklanan , önümüzdeki süreçte yeni eserleri tamamlamak üzere. Artvin'de tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak Yusufeli Barajı bunlardan biri. Salgına rağmen çalışmaları hızla süren barajda yüksek seviyede koronavirüs tedbirleri alınarak çalışılıyor. Projenin tamamını 2021 yılında bitirilmesi planlanıyor. (Yeni Şafak)

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Pandemi Türkiye'de yatırımların hızını kesemedi
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