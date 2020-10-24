Son dakika: Gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek! Borç yapılandırmada tarihler belli oldu

HOBİ BAHÇELERİNDEN GERİ ADIM YOK

HOBİ bahçeleri ile ilgili düzenlemeye ilişkin olarak da Muş, "Tarım arazileri üzerine yapılan ruhsatı, imarı olmayan tamamen kaçak yapılar. Zaten bunlarla ilgili yerel idarelerin işlem yapması gerekiyor. Mevcut mevzuatımıza aykırı bir şekilde hülle yoluyla kanunu etrafından dolanarak bu birinci sınıf tarım arazisini yapılaşmaya açıyorlar.



Bunu alan vatandaşlarımız tapusu, imar izni olmadığını biliyor. Bunu yapanlar da biliyor. Yerel yönetimlerin işlem yaptıkları var. Sanki hukuki yeni düzenleme getiriyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalıştırıyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil, Bunlar zaten yasak yapılıyor" dedi.