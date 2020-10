Güçlü siyasi iradeye güvenimiz tam

Gayrimenkul sektörünün son 14 yıldır ekonominin lokomotifliğini üstlendiğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, arz talep dengesi içerisinde sektörün bazen sert fren yaptığını bazen de gaza basarak yoluna devam ettiğini söyledi. Elmas, 2019'da ekonomik toparlanma programlarının uygulandığını ve 2020'nin hızlanma yılı olduğunu belirterek, "Seneye bu pozitif beklentilerle başlandı ve mart ayına kadar da epey yol alındı. Ancak pandemi her şeyi etkiledi. Hazirandan itibaren 3 ay süren düşük faizli kampanya ise sektörün rekor sayıda satışlar gerçekleştirerek toparlandığı dönem oldu" diye konuştu.Pandeminin olumsuz etkilerinin telafi edilmeye başlandığını söyleyen Elmas, şunları söyledi: "Faizlerin yeniden yükselmesiyle birlikte satışlar düşüşe geçti. Ancak piyasada alım iştahının devam ettiğini söylemek mümkün. Sur Yapı olarak haziran ayında 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz 0.64 faizle "Rahat Bi' Nefes Al" adında yeni bir kampanya başlattık. İstanbul'daki projelerimizde ilave yüzde 20, Antalya projemizde ise yüzde 10 indirim sağladık. Bu büyük kampanya, vatandaşlarımızdan yoğun talep gördü. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösterip bizlere rahat bir nefes aldıran sağlık çalışanlarımızı da unutmadık. Onlar için de mevcut indirimlere ilave olarak 15.000 TL'ye varan ek indirimler yaptık. Bu dönemde oluşan ihtiyaçlarla biz de projelerimizi tekrar gözden geçirme fırsatı yakaladık. Aslında planlamamız ve mimari fonksiyonlarımızla pandemi koşullarına çok da uygun projeler inşa ettiğimizi gördük. Bu nedenle pek çok projemizde yüzde 90 doluluk oranına ulaştık."'Mis Gibi Hayat' konseptiyle sektörde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını başlattıklarını anlatan Altan Elmas, "Pandeminin etkisi olmasına rağmen ocak-eylül dönemindeki satışta yüzde 34.2'lik artış oldu. Artan faizlere rağmen talebin devam ettiğini peşin alımların aynı dönemde yüzde 13.6 artmasından da ölçebiliyoruz" dedi.2020 yılında hükümetin aldığı tedbirlerle çok cazip paketlerin açıklandığının altını çizen Elmas, "O paketlerin de büyük etkisiyle güzel bir iklim oluştu. Sadece konut sektörü değil diğer sektörlere de dönük teşvikler açıklandı. Sonuçta biz de kayıplarımızı o dönem içerisinde gidermeye çalıştık. Büyük oranda da karşıladık" dedi. Haziran ve temmuz aylarında rekor seviyelerde satış yaptıklarını kaydeden Elmas, "Ağustosun ortasından itibaren eylül-ekim ağırlıklı yabancı satışlarımızda ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.Altan Elmas, devam eden projeleriyle ilgili de şunları söyledi: "İstanbul'da satışı devam eden Muhit Sancaktepe, Yeşil Mavi, Topkapı Evleri, Tempo City, Şehir Konakları, Bahçeyaka, İlkbahar ve Excellence Koşuyolu projelerimiz ile Antalya Projemiz'e yatırımlarımız devam ediyor. Bir yandan teslimlerine başlayacağımız projelerimizle 2021 yılına 'teslim yılı' olarak hazırlanıyoruz. Antalya projemizde Park Etabı'nda yaşam başlarken yıl sonuna kadar teslim ettiğimiz konut sayısı 1.560 olacak. Yine Antalya projemizde Turkuaz Etabı ve Sur Cadde'nin inşası hızla devam ederken 2021'de yeni etaplar açmayı planlıyoruz." İstanbul'da pandemiye sebebiyle ertelenen ve ruhsatı alınmış 4 tane projeleri olduğunu söyleyen Altan Elmas, "Onların en az ikisini ilk çeyrek gibi satışa sunmayı planlıyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama ağırlıklı olarak da projelerin teslimiyle geçireceğimiz önemli bir üretim yılı olacak bizim için" dedi.AltanElmas, güçlü siyasi idareye, Türkiye ekonomisinin derinliğine, iş dünyasının zekasına, çevikliğine ve sektörlerle kol kola yürüyebilen bakanlıklara güvendiklerini söyledi. Elmas, şöyle devam etti: "Ekonomi yönetimimizin liderliğinde 2023 hedeflerinin başarılacağına inanıyoruz. Ancak birlik olunursa başarılı olmanın mümkün olduğu bir zamandayız. Türkiye, 83 milyon nüfusuyla her türlü güçlüğün üstesinden gelecek iradeye sahip bir ülke. Sur Yapı olarak her zaman önce Türkiye dedik. Bu anlayışla 2023'e de sağlıklı büyüyerek, vizyoner stratejiler geliştirerek hazırlanıyoruz. 2023 yatırımları kapsamında 70 bin kişinin yaşayacağı Antalya'daki mega şehrimizi tüm fonksiyonlarıyla faaliyete alacağız."