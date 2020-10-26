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Dolar kurunda son dakika hareketliliği: bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ekim dolar ve euro fiyatı

Dolar ve euro fiyatı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurları koronavirüs kaynaklı son dakika hareketliliği içerisinde bulunuyor. Durum böyle olunca da, yatırımcısından meraklısına herkes ‘ bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Ekim 2020 güncel euro ve dolar kuru...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:28 ABONE OL
Dolar kurunda son dakika hareketliliği: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ekim dolar ve euro fiyatı

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar, ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar kuru fiyatlarında son duruma göre hareket ediyor.

GÜNCEL DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 26 EKİM DÖVİZ FİYATLARI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar, 'Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Ekim canlı rakamlar ile euro ve dolar kuru fiyatı;

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Dolar kurunda son dakika hareketliliği: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ekim dolar ve euro fiyatı
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