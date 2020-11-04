DASK’ı hatırlatmayan banka zararı karşılayacak

Konut kredisi kullandığı bankanın, süresi bitmesine rağmen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigorta poliçesinin yenilenmesi için kendisine haber vermediğini öne süren vatandaş soluğu mahkemede aldı. Depremde evinin zarar gördüğünü belirten mağdur tüketiciye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Banka kredisi kullanan Vanlı vatandaş, kredi kullanım aşamasında banka şubesi ve sigorta şirketi konut için DASK poliçesi düzenledi. Tüketici Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur daire sahibi; poliçenin bir yıllık teminat süresinin bitmesine rağmen gerek davalı bankaca gerekse DASK ya da aracı acente tarafından sigortanın yenilenmesi için herhangi bir ihbar yapılmadığını öne sürdü. Vanlı vatandaş, mağdur edildiği gerekçesiyle 68 bin 500 TL maddi, 10 bin TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı banka şubesi ise davanın reddini savundu. Mahkeme; toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, poliçenin yenilenmemesinde davacının da yüzde 50 oranında müterafik kusuru bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile 40 bin 695.95 TL'nin davalı bankadan tahsiline, davalı DASK aleyhine açılan davanın reddine hükmetti.