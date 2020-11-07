2021’de yarışı tekrar getirmek için görüşüyoruz

Dünyada2 milyardan fazla insanın izleyeceği, Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak Formula 1 yarışı, Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Motor sporlarının en prestijli organizasyonu olan Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve takımlar Intercity İstanbul Park'ta çadırlara ve garajlara yerleşmeye başladı. 9 yıl aradan sonra Formula 1'i tekrar İstanbul'a getiren Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Son 4 yıldır Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla projeyi bizi görevlendirdiği için sıkı takip ediyorduk. Neticede bu sene nasip oldu. Biz İstanbul ve Türkiye'yi tanıtmak için yarışı getirmek istiyorduk. Başarılı olduğumuz için çok mutluyum. Şimdi geriye sarıyoruz. Son 1 hafta kaldı" dedi.Organizasyonu devlete mali yük getirmeden yaptıklarını hatırlatan Ak, bunun ideal formül olduğunu düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Devletin ve Cumhurbaşkanı'nın himayesinde olması operasyonel olarak bir sürü avantaj getirdi ama mali yük yüklememiş olmak da bu ekonomik zor dönemde doğru oldu. Diğer sporlar gibi devletin parasıyla yapılmış bir işe dönüşmedi."Önümüzdeki yıl Formula 1'in Türkiye'de yapılması için görüşmelere devam ettiklerini söyleyen Ak, "Çok kısa bir sürede sonuçlanacak gibi duruyor. Bütün hedefim yarışı tekrar etmek" dedi. Yarışla ilgili hazırlıkların bittiğini de söyleyen Ak, şöyle konuştu: "Şu anda reklam panoları konuluyor. Peyzajla ilgili ufak tefek temizlikler yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığı'mız asfaltımızı yeniledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi asfalt dışındaki onarımlarda bize çok yardımcı oldu. Valiliğimiz bütün bu organizasyonu çok güzel organize etti. Şu anda bütün takımların lojistik ekipleri geldi. Feribotlardan tırlar çıkıyor. Aşağıda garajlar doldu. Takımlar da garajlara göre yerleştiler."