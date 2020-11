Murat Şahsuvaroğlu: Gelecekten gram şüphem yok yatırım yapacağım

Çocuk yaşta Erzurum'da dedesinin dükkânında çalışarak iş hayatına adım atan Şahsuvaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, küresel pazarda yaşanan daralmaya rağmen Türk otomotiv sektörünün yaşadığı sıçramaya dikkat çekti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanlığı görevini de üstelenen Şahsuvaroğlu, "Bir-iki yıldır yatırımlarını erteleyen birçok üyemiz yeni plaza ve bayilikler açma telaşında. Kısa sürede yatırımların arttığını göreceksiniz. Ben de 150-200 milyon liralık yatırım planlıyorum. Ülkemin geleceğinden gram şüphem yok" dedi. Turizm sektöründe de yeni yatırımlar düşündüklerini söyleyen Murat Şahsuvaroğlu, SABAH'a yatırım planlarını anlattı.500 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan otomotiv, Türkiye'nin en önemli ihracat kası.2019'u 480 bin satışla kapatan sektör, pandemiye rağmen bu yılı 800 bin adetle kapatacak.2018'den bu yana çeşitli olumsuzluklar yaşayan otomotiv yeni yatırımların arifesinde.Elbette, çünkü geçmiş yıllarda yapılmayan ertelenen yatırımlarımız var. Sektör, hükümetimizin destekleriyle tekrar toparlıyor.Dalgalanma geçince ülkemizin tekrar koşmaya başlayacağını düşünüyoruz. Özellikle satış sonrası servis yatırımlarında ciddi artış olacak.Son birkaç yıl yatırım planlayamadık ama artık hazırız. Bir olan Ford satış noktamızı üçe-dörde çıkarmayı planlıyoruz. Biz zaten yatırımdan başka bir şey bilmiyoruz. Elimde 100 milyon lira varsa bunu bankaya yatırayım, 15 milyon lira faiz alıp ayağımı uzatıp yatayım diye düşünemem. Bizde böyle bir kültür yok. Bizde yatırım yap, istihdamın artsın, derdi var. Bizim 500 istihdamımız var. Benim hayalim bu sayıyı bine çıkarmak.Hükümet kamu bankaları aracılığıyla bütün sektörlerin ayakta durması için büyük destekler verdi. Benim istihdamımı korumamın ana sebeplerinden biri kısa çalışma ödeneğidir. Bu gerçekten sisteme can suyu oldu. Bütün her yerin yaralarını sarmaya çalıştılar ve süreci proaktif bir şekilde yaptılar. Bu sayede iş dünyası ayakta kaldı."ÜLKEMİZİN en büyük şansı dirayetli bir Cumhurbaşkanı'na sahip olması" diyen Şahsuvaroğlu, şunları söyledi: "İçeride ve dışarıda yaşanan sorunlarla bu kadar güçlü bir şekilde uğraşabilecek başka bir lider yok. Bu coğrafyada tekrar ayağa kalkacağımıza, eski güzel günlerimize döneceğimize inanıyorum. Anadolu'da 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' derler. Ben ülkeme güveniyorum, güvenmeye de devam edeceğim. Çünkü benim de çocuklarımın da başka gidecek yeri yok. Allah'ın izniyle önümüz açık."OTOMOTİVİN yanı sıra turizmde de yatırımları olan Şahsuvaroğlu ailesi, bu sektöre 2006'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şehir oteli açarak adım attı. Ocak 2010'da Pendik'teki Divan Asia'yı hizmete alan aile, geçtiğimiz yıl Karaköy'de satın aldığı eski bir binayı renove edip 30 odalı butik otele dönüştürdü. 41 milyon liralık yatırımla tamamlanan otele bulundukları Azapkapı semtinden dolayı Azzap adını verdiklerini, Azap'ın aynı zamanda Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı köylerinin adı olduğunu söyleyen Murat Şahsuvaroğlu, "Pandemi nedeniyle oteli hizmete açmadık ama hiç pişman değiliz. Türk turizminin geleceğine inancımız tam. Öncelikle bu bölgede Azzap markasını büyütmek istiyoruz. Daha sonra da kıyı otelciliğine yatırım yapacağız" dedi. Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan Maraş'ta yatrım düşünüp düşünmedikleri sorumuza ise Şahsuvaroğlu, şu yanıtı verdi: "Maraş dünyanın en önemli sahillerinden birine sahip. Orayı yeniden ihya etmek bize yakışır. Bölgenin manevi boyutu da yüksek. Şu ana kadar temasımız olmadı ama bu seneyi bir atlatalım... Kafaya koydum Maraş'a gideceğim. Kasım aralık bitsin Allah nasip ederse bakacağız. Madem Maraş bunca sene kapalı kaldı, açıldıysa burada bize ne görev düştüyse hazırız. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Planlamamızda bu yatırım var."ŞAHSUVAROĞLU'NUN temellerinin Horasan'ın Azap köyünde dedesi Hacı Mehmet Şahsuvaroğlu'nun bakkal dükkânıyla atıldığını söyleyen Murat Şahsuvaroğlu, şunları anlattı: "Dedem, köyden Horasan'a taşınarak dükkânında yağ, şeker ve un gibi gıda maddeleri satıyor. Ardından tarım aletleri, traktör satışı yapıyor. Üniversite eğitimi için Erzurum'a giden babamın önayak olmasıyla işlerini şehre taşıyorlar. İlk olarak BMC'nin, 1983'te ise Ford'un bayiliğini almaları önemli bir dönüm noktası oluyor. Ardından Isuzu bayiliğini alıyorlar. 90'da işleri babam İstanbul'a nakletti. Dedem köyün fakir ailelerinin birini çocuğu. Köyde bir karış toprağı yok. Yokluk onu ticarete atılmaya mecbur etmiş. Dedem okuma-yazma bilmiyordu, sonradan öğrendi. Ona evrak doldurmakta ortaokula giderken yardımcı oluyordum. Ben de dedemin tezgahında yetiştim. Onun rahlei tedrisatından geçtim."ANADOLU insanı olarak sermayeye son 10 yıldır ulaştıklarını söyleyen Şahsuvaroğlu, "Bundan önce sermayenin etrafında çok gezemez, dokunamazdık. Bize biçilen bir elbisenin dışına pek çıkamazdık. Erzurum'dan eskiden haftada bir uçak kalkardı. Uçağa binecek kişileri esnaf olarak anlardık. Çünkü o adamın elinde bir James Bond çanta olurdu, takım elbise giyer, kravat takardı ve yakasında bir rozeti olurdu. Biz uçağa öyle binildiğini zannederdik. Şimdi gerçekten hava yolu halkın yolu oldu" dedi.TÜRKİYE'NİN otomobili TOGG için "Bizim namusumuz, bayrağını her yerde dalgalandırmak üzere her türlü çalışmayı yapacağız" diyen Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti: "Otelimin bulunduğu Macaristan ve Avusturya'ya talibim. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Hükümetimiz hiç yatırımcı arama derdine düşmesin. Biz OYDER olarak Türkiye'de 975 plazamızla TOGG'un emrine amadeyiz."