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, ne kadar? kuru ne kadar düştü? İşte canlı döviz alış – satış fiyatları…

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri sebebiyle Türkiye’de / TL kuru ile ilgili güncel bilgiler çeşitli sebeplerle alım yapacak vatandaşlarımız tarafından öğrenilmek isteniyor. Bu bağlamda , ne kadar? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Dolar kaç TL oldu? İşte kuru bilgileri…

Giriş Tarihi: 9.11.2020 19:46 Son Güncelleme: 9.11.2020 19:46 ABONE OL
Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi Dolar kuru ne kadar düştü? İşte canlı döviz alış – satış fiyatları…

/ TL kurunda meydana gelen son dakika dalgalanmaları sebebiyle çeşitli sebeplerle alımk yapmayı planyana ve yatırım olarak da kullanmak isteyen vatandaşlarımız tarafından öğrenilmek isteniyor. Bu kapsamda döviz alımı yapmak isteyenler bürolara gitmeden önce , ne kadar? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Dolar kaç TL? sorusu ve kuru güncel bilgilerine ilişkin detayları bu başlık altında bulabilirsiniz…

DOLAR KAÇ TL? 9 KASIM 2020 PAZARTESİ DOLAR KURU NE KADAR DÜŞTÜ?

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen Dolar/TL kuru güncel fiyatlarına ilişkin merak edilen Dolar kaç TL, ne kadar? ve Dolar kuru ne kadar düştü? Sorularıyla bilgileri şöyle;

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi Dolar kuru ne kadar düştü? İşte canlı döviz alış – satış fiyatları…

DOLAR ŞUAN NE KADAR?

/TL kuru saat 19.44 itibariyle

  • Alış: 8.15 TL
  • Satış: 8.16 TL

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL DÜŞTÜ?

Dolar/TL kuru 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 19.44 itibariyle

Önceki kapanış 8.51 TL iken 8.15 TL seviyesine gerilemiş durumdadır.

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi Dolar kuru ne kadar düştü? İşte canlı döviz alış – satış fiyatları…

EURO KAÇ TL?

/TL kuru saat 19.44 itibariyle

  • Alış: 9.64 TL
  • Satış: 9.65 TL

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi Dolar kuru ne kadar düştü? İşte canlı döviz alış – satış fiyatları…

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Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi Dolar kuru ne kadar düştü? İşte canlı döviz alış – satış fiyatları…
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