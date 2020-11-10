Albayrak’ın görevden af talebi kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ncı Hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamışlardır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı kararı ile eski Kalkınma Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan atandı. ANKARA