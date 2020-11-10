Son gelişmeler: Vergi yapılandırma ne zaman başlıyor? Vergi borcu yapılandırma kanunu çıktı mı, ne zaman başlayacak?

Vergi yapılandırması kapsamında, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı bulunduğunu dile getiren Muş, "Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, burada biliyorsunuz ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının. Dolayısıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılıyor. Onun oranı çok daha düşük. Önümüze getiriliyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak." bilgisini verdi.

Gümrük vergisi, faizleri, gecikme zamları ve gümrük idari para cezalarının da yapılandırma kapsamında olacağını anlatan Muş, buna kanunun çıktığı tarihten yıl sonuna kadar müracaat etme şartı getirdiklerini kaydetti.

Burada da maksimum 18 taksit olacağını dile getiren Muş, 2 ayda bir ödeneceği için 36 aya kadar bir taksitlendirmenin söz konusu olduğunu, ilk taksit ödeme tarihinin 2021 yılının Ocak ayı olacağını söyledi.

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Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını dile getiren Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.

İl özel idarelerine olan borçların da kapsama alındığını aktaran Muş, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

YÜKOK'lara taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı paylarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Muş, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Muş, "Vergi affı da pakette yer alıyor mu?" sorusu üzerine, "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var." dedi.

Vergi yapılandırmasının miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine Muş, "Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz." bilgisini verdi.

VERGİ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Düzenlemenin yasalaşacağı tarih henüz net değil. Konuya dair ayrıntılar netleştiğinde gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.