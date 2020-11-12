KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' görücüye çıkıyor! Türkiye'de gerçekleşecek...

Yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL'in ilk modeli B9'un ilk prototipleri KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan GÜNSEL, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

TEST SÜRÜŞÜNE HAZIR

İki adet B9 ve J9'un bire bir ölçekli tasarım modeli GÜNSEL'in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da GÜNSEL standında sergilenecek. GÜNSEL mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.