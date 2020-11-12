Steve Jobs’un en büyük hayali gerçek oldu

Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs'un en büyük hayali olan Apple Silikon gerçek oldu. Arm mimarisine sahip Apple'a özel olarak tasarlanan 5 nanometre M1 çipset kullanan bilgisayarlar, düşük enerji tüketimi, uzun pil ömrü, sessiz güvenli ve performans artışlarıyla dikkat çekiyor.Şimdiye kadar en güçlü işlemci olma iddiasını taşıyan M1 çipset Apple'ın Mac platformundaki bilgisayarların grafik, işlemci performanslarını katlayarak artırmayı hedefliyor. 13.3 ekrana sahip M1 çipset kullanan MacBook Air 10 bin 999 TL, MacBook Pro 14 bin 299 TL Mac Mini 7 bin 899 TL etiket fiyatıyla satışa sunuldu. Ürünlerin teslimatı için 2 veya 3 hafta süre veriliyor. Ayrıca Mac kullanıcıları için yarından itibaren bilgisayarlarına güncel işletim sistemi Big Sur sürümünü yükleyebilecek. Bilgisayarlarla rekabet çıtası yukarı taşınırken, Steve Jobs'ın uçtan uca Apple hayali de gerçek oldu. Apple CEO'su Tim Cook'un anlatımıyla başlayan ve uçan daireye benzeyen Apple Park'ın sahne gibi kullanıldığı etkinlikte Apple tarafından tasarlanan 5 nanometre Arm mimarisine sahip M1 çipset kullanılan 3 ürün düşük enerji tüketimi, yüksek performans, güvenlik ve 20 saate yaklaşan pil ömrüyle dikkat çekiyor.Apple her üründe tasarımcı, yazılım geliştirici, fotoğrafçı ve yeni nesil video içerik geliştiricileri odaklandığını da vurguladı. Dizüstü bilgisayarlarda entegre web kamerası da video konferans gibi artan güncel ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiş. Düşük ışık performansı ve pil ömrü bu uygulamalarda da artırılmış durumda. Ayrıca iPhone ve iPad uygulamalarının da kullanılabilmesi de Apple kullanıcılarını mutlu edecek bir detay olarak göze çarpıyor. M1, dört yüksek performanslı ve verimli 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Yüksek performanslı çekirdeklerin her biri verimli çalışırken tek iş parçacıklı görevler için sektör lideri performans sağlıyor. Düşük güçlü silikonda dünyanın en hızlı CPU çekirdekleridir. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yıldırım hızıyla düzenlenirken, geliştiricilerin de uygulamaları eskisinden 3 kat daha hızlı oluşturmasına olanak tanıyor. E-postaları kontrol etmek veya web'de gezinmek gibi hafif, günlük görevleri yürütmenin ve pil ömrünü daha önce hiç olmadığı gibi korumanın en verimli yolu. Sekiz çekirdeğin tümü, watt başına dünyanın en iyi CPU performansını sunma iddiasına sahip. M1, Apple'ın en gelişmiş grafik performansa sahip olmasını sağlıyor.ŞİMDİYE kadar en güçlü ve en düşük enerji tüketen M1 çipset kullanan MacBook Air, aile fotoğrafları düzenlemek veya videoları düzenleyip web üzerinden yüklemek gibi işlemleri hızlandırıyor. Güçlü 8 çekirdekli CPU, önceki nesle göre 3,5 kata kadar daha hızlı performans gösteriyor. Makine öğrenimi uygulamalarını 9 kata kadar daha hızlı çözme iddiasını taşıyan MacBook Air, yüz tanıma veya nesne algılama gibi makine öğrenimi tabanlı özellikleri kullanan uygulamaları çok daha kısa sürede yapabiliyor. Yeni MacBook Air, 15 saate kadar kablosuz internette gezinme ve 18 saate kadar video oynatma pil ömrü sunuyor.Doğa fotoğraf ve videoları çekmek isteyenler için kullanacakları ekipmanlar çok değerli. Akıllı telefonlara kaybedilen pazarı kamera üreticileri profesyonel ürünlerle geri alıyor. Canon ML-105 EF, karanlıkta 2.07 megapiksel çözünürlükle çekim yapabilme kapasitesine sahip. Düşük ışıkta yüksek çekim performansı sağlamasıyla, gözetleme kamerası olarak kullanımda öne çıkıyor. ML-105 EF'nin dikkat çekmeyen kamera gövdesi; darbeye, toz ve su girişine karşı dayanıklı ve ekstrem iklim koşullarına karşı dirençli sağlam bir yapı ile üretiliyor. Mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanan ve Canon'un dört model seçeneğinden biri olan ML-105 EF, SDI terminali ve Canon EF Yuvası barındırıyor. Bu sayede sistem entegratörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla lens seçeneğinden yararlanabiliyor. ML-105 EF, yaklaşık 76x76x112 mm boyutlara ve 800 gram gibi çok düşük bir ağırlığa sahip. Bu kompaktlığı sayesinde sayede bir drone veya araca rahatça monte edilebiliyor. Su ve toz girişine karşı dayanıklı tasarımıyla bu cep boyutlu kamera, eksi 20 dereceden artı 50 dereceye kadar düşük sıcaklıklara dayanabiliyor ve kurak çöllerden yapılan çekimlerden yağmurlu manzaralara rahatça geçirilerek çekime devam edilebiliyor.M1 çipset kullanan MacBook Pro grafik, makine öğrenimi, işlemci performansını bir kaç kat yukarı çekiyor. Ayrıca daha az enerji tüketerek 20 saat boyunca video izleme pil ömrü performansı sunuyor. Artan pil performansında M1 çipset önemli rol oynuyor. 13.3 inç retina ekrana sahip yeni MacBook Pro profesyonel fotoğrafçı ve videografların hiç zorluk yaşamadan fotoğraf ve video düzenlemelerini yapmalarını sağlıyor. MacBook Pro parmak izi okuyucusu ve güvenlik çözümleriyle dikkat çekiyor. Yazılım geliştiriciler kodları derlerken, videoyu dönüştürürken, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları düzenlerken ve oyun oynarken yüksek performanslı kullanabiliyor. Makine öğrenimi görevleri için yeni 13 inçlik MacBook Pro artık dünyanın en hızlı kompakt profesyonel dizüstü bilgisayarı olma iddiasını taşıyor.