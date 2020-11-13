SON DAKİKA... Borcu olan dikkat! Düzenleme TBMM'den geçti

SON DAKİKA HABERİ... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilen yasayı kabul etti. Yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak. Pandemi nedeniyle ödeme zorluğu çeken esnaf, küçük işletmelerin ve vatandaşın nefes alması sağlayacak. Vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçlar 18'e kadar varan taksitlerle ödenebilecek. İşte meclisten gelen son dakika bilgileri...