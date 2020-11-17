Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Vergi ve prim borcu düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte detaylar...

Son dakika haberi: Vergi ve prim borcu düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte detaylar... Son dakika haberi: Milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen 500 milyar liralık vergi borcu ve prim borçlarının düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Borların 18 ay taksitlendirilmesini içeren düzenleme resmen devreye girdi. Esnaflara rahat bir nefes aldıracak düzenleme her kesime nefes aldıracak. Ceza ve gecikme zamlarını kapsayacak olan düzenlemenin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 08:54 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:03 ABONE OL

500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak. Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek.

İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ



Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.