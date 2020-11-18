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Yüz binleri ilgilendiriyor: Başvurular o tarihte sona eriyor...

Geleneksel kıyı balıkçılığı desteklerinden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, Cuma günü mesai saati sonuna kadar ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 08:50 Son Güncelleme: 18.11.2020 09:05 ABONE OL
Yüz binleri ilgilendiriyor: Başvurular o tarihte sona eriyor...

Tarım ve Orman Bakanlığının Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

Buna göre, desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisinin 27 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne dilekçeyle şahsen müracaat etmesi gerekiyor.

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Yüz binleri ilgilendiriyor: Başvurular o tarihte sona eriyor...
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