Vergi borçları ile ilgili son dakika haberi! İndirim hakkı getirildi...

Vergi düzenlemesiyle ilgili son dakika haberi geldi. Devlete olan borçlarını yapılandıranlar da vergi ve sosyal güvenlik priminden 5 puan indirim hakkı elde edecek. Bunun için yılsonuna kadar yapılandırma başvurusu yaparak, borç taksitlerini süresinde ödemesi gerekiyor. Bu yıl için toplam 1 milyon 400 bin liraya kadar vergi indirimi yapılabilecek.