iPhone 12’nin en ucuzu 10 bin TL

APPLE'IN yeni akıllı telefonu iPhone 12'nin Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Buna göre en ucuz iPhone 12 modeli olan iPhone 12 mini'nin fiyatı 9 bin 999 TL'den başlarken, iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise 16 bin 999 TL'den başlayıp, 19 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişler 27 Kasım'da alınmaya başlanacak. İki modelin 4 Aralık itibarıyla satışa sunulması planlanıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise henüz resmi bir tarih açıklanmış değil. iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. iPhone 12'de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning işbirliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor.