Turizmde kış baharı

Türkiye'nin önde gelen kayak destinasyonları Bursa Uludağ, Kayseri Erciyes, Bolu Kartalkaya ve Erzurum Palandöken'deki kış otelleri aralık ayında sezonu açmaya hazırlanıyor. Küresel salgın Kovid-19'la mücadele kapsamında Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ve tüm tedbirleri hayata geçiren kış otelleri, pandemiyi de fırsata çevirmeyi başardı. 5 yılı aşkın süredir Rusça konuşulan ülkelerde tanıtım yapan kış otelleri, bu yıl pandeminin de etkisiyle emeklerinin meyvelerini topluyor. Bu otellerin en büyük rakibi olan Alplerdeki İsviçre, Fransa, İtalya gibi kayak destinasyonu ülkeler havayolu trafiğini kapatınca, Rusya ve Ukrayna'daki tur operatörleri rotayı Türkiye'ye kırdı. Türkiye'nin kış turizmine sınırlı kontenjan ayıran TUI gibi devler ise otellerde yer bulma yarışına girdi. Bu yıl yurtdışına kayağa gidemeyen yerli turistin de Türkiye'deki kayak destinasyonlarını tercih edeceğini belirten sektör temsilcileri, salgın nedeniyle aksi bir durum oluşmadığı sürece hareketli bir sezon beklediklerini vurguluyor.Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Murat Cıngı, bölgenin tarihinin en yüksek yurtdışı ön rezervasyonunu aldığını söyledi. Daha önce bölgeye Rusya ve Ukrayna'dan Coral Tur'un charter uçuş yaptığını aktaran Cıngı, "Bu yıl Pegas, Join Up ve Pac Group da charter sefer yapacak. TUI ve Anex Tur ise otellerde yer bulmakta zorlandıklarını söylediler. Şu an hem dağ hem de şehir otellerimizin yüzde 80'i için ön rezervasyon yapılmış durumda" dedi. Polonya'dan da haftada iki charter sefer düzenleneceğini anlatan Cıngı, "Ukrayna Havayolları haftada üç, Sky-Up Havayolları da haftada iki tarifeli seferlerle Kayseri'ye uçacak. Tarifeli ve charter olmak üzere haftada 10 uçak inecek. 3 binin üzerinde yabancı turist gelecek" diye konuştu.İç pazarda da bu yıl hareketlilik beklediklerini anlatan Cıngı, "Yerli kayak turisti özellikle Bulgaristan'a yoğun ilgi gösteriyordu. Bu yıl onların da rotası iç pazar olacak" şeklinde konuştu. Bölgeye gelen turistlerin yüzde 90'ının Kapadokya'ya günübirlik ya da konaklamalı gittiğini anlatan Cıngı, buradaki hareketliliğin Kapadokya'ya da büyük katkı söylediği ifade etti. Cıngı, "Sokağa çıkma yasakları ile restoran ve kafelerin kapanması turizmde olumsuz bir etki yaratıyor . Biz sürecin aralık gibi normale dönmesini umut ediyoruz. En kötü ihtimalle kayak bölgelerinde turistlere özel bir ayrıcalık tanınmasını bekliyoruz" dedi.Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort Kartalkaya, Dorukkaya Ski&Mountain Resort Kartalkaya ve Kaya Uludağ olmak üzere üç kış oteliyle hizmet veren Kaya Grup, otellerini 11 Aralık'ta açmaya hazırlanıyor. Tüm otellerinde pandemiye karşı yüksek tedbirler aldıklarını anlatan Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Kaya, "Sertifikalarımızı aldık. Misafirlerimiz otele girdikleri andan itibaren pandemi kuralları çerçevesinde ağırlama ile karşılaşacak. Otel içi tüm hijyen tedbirlerine ilave pistlerde de önlemlerimizi arttırdık. Örneğin, telesiyejlere eskiden dört kişi binebilirken yeni sezonda artık iki kişi binecek" dedi. Geçen sezon Kartalkaya'da hizmete açtıkları 'Palazzo Luxury Chalets'in de yoğun ilgi gördüğü bilgisini veren Kaya, "Palazzo Luxury Chalets ailenizle birlikte size özel bir kış tatili konsepti sunuyor. Özel butler hizmeti, dağ manzaralı terasındaki jakuzisi, telesiyejlere direkt ulaşım imkânı ile pandemi sürecinde yoğun ilgi ve talep görüyor" diye konuştu. Yurtdışında Rusya ve Ukrayna'dan ciddi bir talep geldiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu: "Bu yıl yurtdışına gidemeyen kayak turistinin de etkisiyle iç pazar canlı olacak. Otellerimiz için şu an yüzde 50 oranında ön rezervasyon aldık. Bu sayının sezon başlangıcına yaklaşmamızla birlikte hızla artacağını öngörüyoruz. Talepler beklentimizin de üzerinde gidiyor."Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Reha Kantar, bölgeye 9 yıldır Rusya'dan charter sefer olmadığını belirterek, "Bu yıl Pegas, Odeaon ve Coral charter seferlere başlıyor. Rusya ve Ukrayna'dan haftada üç uçak inecek" dedi. Bölgedeki otellerin yüzde 80'ine ön rezervasyon yapıldığını kaydeden Kantar, "Sezon boyunca doluluğumuzun yüzde 80-90 bandında seyredeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Kişilerin yaz tatilinde virüse karşı korunmasız kaldığını aktaran Kantar, "Kayak bireysel bir spor. Dolayısıyla izole olabiliyorsunuz. Ayrıca gözlük, kar maskesi, eldiven gibi kayak kıyafetleri koruyucu bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Haluk Beceren, Uludağ'ın kış sezonu için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığı belirterek, "Tüm tesislerimiz sertifika aldı. Aksi bir durum olmazsa tesislerin hepsi açılacak. Kar yağışını bekliyoruz" dedi. Bölgenin yüzde 90 müşterisinin iç pazardan geldiğini anlatan Beceren, "Bu yıl pandemi nedeniyle Avrupa ülkelerine kayağa gidemeyen, özellikle batıda yaşayan, doğudaki kayak merkezlerine de uçakla gitmek istemeyenlerin tercihinin Uludağ olacağını öngörüyoruz. Ancak tüm bu süreç yine pandemiye bağlı. Son anda olumsuz bir süreç yaşanmazsa iç pazarda geçen yıla oranla bir artış bekliyoruz" diye konuştuAlplerde yapılan bir araştırmaya göre yaz turisti günde ortalama 105 euro harcarken, kış turisti 135 euro harcama yapıyor. Turizmciler, Türkiye'de bir haftalık kayak tatili yapan yabancı turistin ortalama 1.000 dolar harcama yaptığını belirtiyor.