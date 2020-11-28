388 milyon dolarlık yatırım geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi öncülüğünde, bu yılın ekim ayı sonuna kadar değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini bildirdi. Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 bütçeleri üzerinde sunum yaptı. Oktay, özetle şöyle dedi:Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile Ofislerinin 2019 yılı kesin hesabına göre harcaması 3.9 milyar liradır. 2021 bütçesinde ise, yüzde 28.1 artışla 4 milyar 39 milyon lira tahsis edilmesi öngörülmüştür.2019'da değeri 576 milyon dolar olan 27 yatırım projesi faaliyete geçti. Ekim 2020 sonuna kadar ise değeri 388 milyon dolar olan 18 yatırım faaliyete geçti. Projelerin 12'si sıfırdan yatırım, 2'si genişleme yatırımı ve 4'ü yerel ofis olmak üzere çeşitli sektörlerden. Bu yatırımlar, başta İspanya, Almanya, İtalya ve Güney Kore olmak üzere 9 ülkeye aittir.2021'de İstanbul Finans Merkezi'nin yatırımcılara cazip kılınması sağlanacak. FinTek'teki ekonomik, akademik ve organizasyonun artırılması için "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulacak.Vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e başvuru sayısı 2020 yılı Ekim sonu itibarıyla 5 milyon oldu.Türkiye'nin ilk Milli Hava- Hava Füzesi GÖKTUĞ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz ATMACA'da seri üretime başlandı. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürüyor. 2021'de AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA'da teslimata başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz.Ülkemiz, aynı anda PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi silahlı terör örgütleriyle mücadele eden nadir ülkelerdendir. Bu tehditler karşısında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığımızca etkili istihbarat çalışmaları yürütüldüğünü, başarılı ve sonuca ulaşan operasyonel faaliyetler gerçekleştirildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Başkanlığın teknik kapasitesinin artırılarak elektronik ve sinyal istihbaratı kabiliyetlerinin güçlendirilmesi için MİT'e 2021 bütçe teklifi olarak da 2.6 milyar lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.