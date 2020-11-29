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1 ’ta şirketlere 30 milyon lira ceza kesilecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
1 Aralık’ta şirketlere 30 milyon lira ceza kesilecek
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına uygulanacak yaptırımlarda ikinci aşamaya geçiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verdiği süre geçen ay itibarıyla sona ererken, 2 Kasım'da şirketlere yaptırımların ilki olan 10 milyon liralık idari para cezası tebliğ edilmişti. BTK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bugüne kadar yalnızca Rus VKontakte (VK) şirketi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmişti. Şimdi ise yaptırımların ikinci aşaması kapsamında şirketlere 1 Aralık'ta 30 milyon lira ceza kesilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde ise bu yükümlülük de yerine getirilmezse 1 Ocak tarihinde Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. O tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

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1 Aralık’ta şirketlere 30 milyon lira ceza kesilecek
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