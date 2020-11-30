“Pandemide sağlığımızı evimiz, evimizi ise konut sigortası koruyor”

SONBAHARIN sona ermesiyle beraber tüm dünya pandemiyle ilk kış deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Vaka sayıları çoğu ülkede artış gösterirken, Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgede önlemlerin sıkılaştığı görülüyor. Kış aylarıyla beraber maruz kaldığımız kapalı ve kalabalık alanlarda ise risk faktörü açık alanlara göre çok daha yüksek. Durum böyle olunca, evlerimiz hem kendimizin hem de ailemizin sağlığı için en güvenli alanlar konumuna geliyor. Evlerdeki güven ve huzurun anahtarı ise konut sigortası. Özellikle kış aylarında olağan risklerin yanı sıra pandemi riskine karşı da dikkatli olmak gerektiğini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, evlerin kış aylarında en korunaklı alan olduğunu söyledi. "Kış aylarına girerken en başta hijyen açısından yapılması gereken bazı bakımlar bulunuyor. Hayatımızda her zaman olduğundan daha fazla yer kaplayacak olan evlerimizi adeta bir saray haline getirmek bizim elimizde" şeklinde konuşan Erdoğan, "Evim Saray ürünümüzle sunduğumuz teminatların yanında verdiğimiz asistans hizmetleri yuva olarak gördüğümüz konutlarımızı tam anlamıyla kışa hazırlıyor. Bu yıl sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamak hepimizin önceliği, Ray Sigorta olarak da vatandaşlarımıza kendilerini güvende hissetmeleri konusunda yardımcı olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ray Sigorta Evim Saray ürünü, sadece evleri ve evlerde bulunan eşyaları yangın, su baskını, fırtına, dolu ve hırsızlık gibi çok sayıda riske karşı güvence altına almakla kalmıyor, kış öncesi kombi bakımı ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilecek olan toz ve zararlı partiküllerin temizlenmesi için halı temizliği hizmetlerini de poliçe kapsamında sunuyor. Böylelikle Evim Saray poliçesi sahipleri mikroplardan uzak bir kış dönemine girme imkânına kavuşuyor.