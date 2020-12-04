Yurt dışından ithal edilen kontrplağı üretip döviz kaybını önledi

Kastamonu Taşköprü ilçesinde 20 sene önce ülkesini seven 24 kişinin bir araya gelerek kurduğu kontrplak fabrikası yurt dışından ithal edilerek özellikle şehirlerarası ve şehir için otobüs, midibüs gibi araçlarda tavan ve tabanlarında ve lüks yatlarda kullanılan suya dayanıklı özel kontrplakları üreterek döviz kaybını önlüyorlar. Türkiye'de bu kontrplakları üreten tek firma.

Hüseyin Arslan, 10 senedir yönetim kurulu başkanlığı yaptığını belirterek "Taşköprülü 24 ortakla birlikte 10 bin metrekarelik alanda kurduğumuz kontrplak fabrikamızda yılda 30 bin metreküp ağacı işleyerek 20 bin adet 4 mm'den 5 cm kalınlığa kontrplak üretiyoruz. Ürettiğimiz bu kontrplaklar otomotiv, gemi ve yat sanayi, mobilya sanayi ile inşaat sektöründe kullanılıyor." dedi.

Daha önce döviz vererek yurt dışından getirilen yat ve otomotiv sektöründe kullanılan kontrplakları Türkiye'de sadece firmalarının ürettiğini aktaran Arslan; "Şirket olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın döviz kaybını önlemek ve yerli üretim konusundaki hassasiyetine destek vermek için çeşitli çalışmaları hayata geçirdik. Eskiden yurt dışından döviz verilerek alınan özellikle lüks yatlarda kullanılan suya dayanıklı kontrplak ile otobüs, midibüslerin tavan ve taban döşemelerinde kullanılan kontrplakları üretmeye başladık. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsleri yapan Mercedes, Man gibi firmalar üretimini yaptığımız araçlarında firmamızın kontrplaklarını ve yurt dışına lüks yat yapan firmalar yine bizim kontrplakları kullanıyorlar. Bu şekilde ülkemizin döviz kaybını da önlemiş oluyoruz. Hatta üretimi yaptığımız bu kontrplaklar sayesinde dolaylı yoldan da olsa ülkemize döviz girdisi sağlamış oluyoruz. Türkiye'de bu kontrplağı üreten tek firmayız" şeklinde konuştu.

"İLÇEMİZDEKİ KADINLARIMIZIN DA GELİR KAPISI"

İlçelerindeki bayanlara da istihdam imkânı verdiklerini söyleyen Arslan "Fabrikamızda 123 kişi çalışmakta. Çalışan kişilerin hepsi ilçemizde yaşayan hemşerilerimiz. Böylece ilçedeki istihdama da destek veriyoruz. En önemlisi fabrikamızda çalışan işçi arkadaşlarımızın 12 tanesi bayan. Böylece bayanlar aile bütçelerine de destek vermiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Fabrikalarındaki en ufak bir parçayı dahi değerlendirdiklerini belirten Arslan; Eskiden arta kalan ufak kontrplak parçaları fabrikamızın deposunda biriktirmek zorunda kalıyorduk. Bu hem çevre kirliliği hem de yer teşkil ediyordu. Yeni kurduğumuz ek tesis ile formlu kontrplak üretiyoruz. Formlu kontrplak özellikle sandalye, büro mobilya üreticilerin tercih ettiği bir kontrplak. Yine kullanmadığımız kontrplak parçalarını da kurduğumuz büyük fırınlarda kullanarak fabrikamızın ısınmasın da kullanıyoruz. Böylece çevre kirliliğini de önlemiş oluyoruz." açıklamasında bulundu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE HIZ KESMEDİK"

Hem Ülke ekonomisine hem de yöre ekonomisine katkı vermeye yaşanan pandemi döneminde de devam ettiklerini söyleyen Arslan, "Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde elele vererek atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz sanayicilere verdiği destek bizleri daha çok çalışmamıza etken oldu. Onun bu desteğine firmamız daha çok çalışarak üreterek karşılık veriyoruz. Biz üreticiler olarak bu zor günlerde hız kesmeden üretimimize devam edemeliyiz ki, bu ülke 2023 hedeflerine ulaşsın, ülkemiz üretimde, sanayide ve istihdam dada layık olduğu yere gelsin" dedi.

Arslan, firmanın tüm dünya ülkelerinin istediği testleri başarı ile geçtiğini, ayrıca TSE, 9001 sertifikaların yanı sıra yat yapımında ve kara taşıtların da kullanılan kontrplaklar için geçerli olan 16949 sertifikasına sahip olduklarını sözlerine ekledi.