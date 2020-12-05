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’ın karbon siyahı üretimine devletten teşvik

Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
OYAK’ın karbon siyahı üretimine devletten teşvik
OYAK, Hatay'da 206 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisi yatırımı için, Cumhurbaşkanlığı onayıyla proje bazlı devlet teşviki aldı. Türkiye'nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacının tamamını bu yatırımla karşılayacak olan OYAK bu hamlesi ile yıllık 300 milyon dolarlık karbon siyahı ithalatının önüne geçecek. Üretim tesisinin yatırım süresi 3 yıl olarak belirlendi. Şirket, Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan, yurt içinde 260 milyon dolarlık karbon siyahı pazarının lideri olacak.
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OYAK’ın karbon siyahı üretimine devletten teşvik
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