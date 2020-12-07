Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi: Emekliye çifte zam geliyor! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 oranında zam görülürken, enflasyon farkı ise yüzde 3.02 olarak görülüyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da netleşecek. Peki, emekli maaşları ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon verisi gösterecek.
İkinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.