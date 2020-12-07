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Ocak zammı ile ilgili gelişmesi: Emekliye çifte geliyor! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı

maaşlarına yapılacak miktarı ile ilgili haberleri Türkiye’de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayıyla birlikte memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 3.02 farkı göründü. Hal böyle olunca memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor. Aralık enflasyon tutarına göre bu rakam değişkenlik gösterebilir. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 7.12.2020 07:51 ABONE OL
Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi: Emekliye çifte zam geliyor! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 oranında zam görülürken, enflasyon farkı ise yüzde 3.02 olarak görülüyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da netleşecek. Peki, emekli maaşları ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon verisi gösterecek.

İkinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 535,98 liraya ulaşacak.

Kaynak : Takvim

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Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi: Emekliye çifte zam geliyor! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı
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