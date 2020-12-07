Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi: Emekliye çifte zam geliyor! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.