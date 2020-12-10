Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam haberi: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Türkiye'de milyonlarca emekli maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık rakamlar açıklandı ve buna göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yüzde 7.02 olarak belirlendi. Buna göre, en düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli haberleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte emekli maaş zammı tablosu;