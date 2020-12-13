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Ocak zammı ile ilgili HABERİ: SSK VE BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Ocak zammı ile ilgili haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için detaylar netleşmeye başlıyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken rakamları olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan oranlar ışığında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.02 olarak belirlendi. Buna göre emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:17 ABONE OL
Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK VE BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberi: Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.02 olarak belirlendi. Buna göre, en düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli haberleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte emekli maaş zammı tablosu;

Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.

ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON

2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:

  • Temmuz ayı TÜFE: 0,58
  • Ağustos ayı TÜFE: 0,86
  • Eylül ayı TÜFE: 0,97
  • Ekim ayı TÜFE: 2,13
  • Kasım ayı TÜFE: 2,30:
  • Toplam : 6,84

MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek.

* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.

* Maaşlar yüzde 6.25 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 125 TL zam yapılacak.

* Maaşlar yüzde 6.35 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 127 TL zam yapılacak.

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Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK VE BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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