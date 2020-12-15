Son dakika haberi | SABAH gündeme getirmişti! Ünlü holdingdeki skandal için harekete geçildi

HSK'ya verilen dilekçeye göre, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayılgan ve babası Ertan Sayılgan'ın avukatı Mustafa Kahraman'ın, eski iş arkadaşı İrfan Hattatoğlu garip bir şekilde kayyum heyetinin başkanlığına getirildi. İddiaya göre başta İrfan Hattaoğlu olmak üzere kayyumlar hem Sayılgan'ın avukatları ile hem de mahkeme başkanı ile tanışıyordu. Bu durum etik bulunmadı.

HSK HAREKETE GEÇTİ

Dilekçeye göre, kayyumları atayacak mahkemenin bulunması için ilginç bir yönteme başvuruldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan holding genel kurulunun iptali için İstanbul Adliyesi'nde davalar açılacak ve bu kapsamda kayyum atanması sağlanacaktı. Başkanı tanıdık olan İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne davaların toplanması için çaba sarf edildi. Dosyanın bu mahkemeye düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Kervansaray Yatırım Holding'in 65 hissedarına aynı ifadelerle şirketin genel kurulunun iptali için dava açtırıldı. Açılan davalardan biri de bu mahkemeye düştü. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden önce açılan davalardan feragat edilince bu mahkemedeki dosya ilk dava haline geldi. Diğer açılan davaların da bu mahkemede birleştirilmesi sağlandı. Dilekçeye göre kayyum heyetinin atanması sırasında menfaat temini söz konusu oldu. Mahkeme Başkanı'nın kayyum kararına özellikle imza atmaması da dikkat çekici bulundu. HSK Müfettişi şimdi yargı tarihinde çok az gözüken bu olayı araştırmaya başladı.