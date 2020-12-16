Arzdan geliri 3 şirkete gidecek

Arzum'unhalka arzında 10 Aralık'ta gerçekleşen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından geri sayım başladı. Talep toplama süreci 17 Aralık'ta başlayacak ve 18 Aralık Cuma sona erecek. Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15.50-17 TL olarak belirlendi.Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda Mediterra Capital Partners'ın iştiraki olan SDA International SARL'a ait payların yüzde 41.31'i arz edilecek. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL'a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15'ine denk gelen 1 milyon 995 bin 971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Arzum'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, aileye ait yüzde 51'lik hissenin korunacağını kısa vadede de satış düşünmediklerini ifade etti. Arzum Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı ise arzdan 206-260 milyon TL arasında gelir beklendiğini söyledi. Arz gelirinin Türkiye'deki 3 şirketi büyütmek için kullanılacağını dile getiren Faralyalı, öncelikle Paycero'nun çoğunluk hissesinin alınacağını diğer iki şirketin ise daha önce yatırım yaptıkları sektörlerde bulunduğunu kaydetti. Arzum CEO'su Mete Zadil ise, "Ciromuz yüzde 36 büyümeyle 435 milyon liraya yükseldi. İhracatın ciro içindeki payı yüzde 11.6. E-ticaret cirosu 8 kat büyüdü. Hedef ihracatın payını hızla artırmak" dedi.