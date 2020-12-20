Turkcell e-ticaret’te pasaj açtı

Tüketici elektroniği alanında hızla büyüyen e-ticaret pazarında yerini alan Turkcell, son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için 'Turkcell Pasaj' adını verdiği yeni bir teknolojik pazar yeri açtı. Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir tedarikçileriyle iş birliği yapan şirket, "güvenli online alışveriş" hedefiyle yola çıktı. 'Turkcell Pasaj' adını taşıyan Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformunda telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürün yer alıyor. Kullanıcılara hızlı teslimat ile esnek ödeme seçenekleri sunulan Turkcell Pasaj'da, kolay iptal ve iade hakkı da bulunuyor. Teknolojik ürünlerde güvenli alışverişin referans noktası olarak gösterilen 'Turkcell Pasaj'da, hem dünyaca ünlü elektronik markalarının hem de Türkiye'nin önde gelen tedarikçilerinin ürünleri bulunuyor. Ayrıca yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler de yer alıyor. 'Turkcell Pasaj' tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilerek hizmete sunuldu. Dijital Operatör ve www.turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabilen 'Turkcell Pasaj'da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün Turkcell güvencesiyle müşterilere sunuluyor.Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin alışveriş için online kanallara daha fazla yöneldiğini belirtti. Özdal, "Pandemi sürecinde online alışverişte yaşanan yükselişle birlikte kullanıcılarda ortaya çıkan güven ihtiyacını gördük ve bu alandaki varlığımızı Turkcell Pasaj'la bir üst seviyeye çıkarttık" dedi.