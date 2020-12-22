Helal pazarı 10 yılda 7 trilyon dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesi, Turkvaz Medya'nın basın sponsorluğu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde gerçekleştirilen 6. Dünya Helal Zirvesi, Pullman İstanbul Hotel&Convention Center'da dün başladı. Bu yıl, 'Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal' başlığıyla düzenlenen zirve, helal sektör oyuncularını ile yatırımcılarını bir araya getirdi. Zirvede konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğünün 4 trilyon doları aştığını belirterek, "2 milyar Müslümanın helal ürünlerine artan talebiyle bu rakamın önümüzdeki 10 yılda 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında işbirliğini artırmalıyız" diye konuştu.SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, helal standartlarının önemini vurgulayarak, "Helal ile standardizasyonu profesyonel bir çatı altında bir araya getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Övüt, son 10 yılda helal sektörünün küresel bir boyuta ulaştığını kaydederek, sektörle ilgili 11 helal standardı yayımladıklarını bildirdi. Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu ise paydaşların helal sertifikalı ürünlere ulaşmakta zorlandığını belirterek, şunları anlattı: "Helal ürünlerin sertifikalandırılması oldukça önemli. Bu da sertifikaların karşılıklı tanınmasıyla olacak. Biz İslam işbirliği ülkeleri bu sorunları aşmaya çalışıyoruz." Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Bursa'da helal şartlarda yetiştirilen tarım ürünlerinin potansiyellerini dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde düzenlenen 6. Dünya Helal Zirvesi, online ve uluslararası katılımlarla hibrit olarak gerçekleştiriliyor. "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığıyla düzenlenen ve 23 Aralık'ta sona erecek zirve, 15 ülkeden 60 konuşmacıyı ağırlıyor. Etkinlikte helal gıda, kozmetik, turizm, ilaç, muhafazakâr giyim, İslami finans ve İslami yaşam gibi alanlarda konferanslar verilecek. Zirveyle eş zamanlı olarak e-Halal Expo 2020 etkinliği de gerçekleştiriliyor.Zirvenin açılış konuşmasını yapan Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete, "4 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.