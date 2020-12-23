6 milyar $’lık altın rezervi keşfi

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından bir iyi haber daha geldi. Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz" dedi.Söz konusu sahanın 2008'de işletilmek üzere Koza Altın şirketine verildiğini, ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Gübretaş tarafından sözleşmenin iptali için dava açıldığını anlatan Poyraz, davaların 2019'un Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve oradaki sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verildiğini söyledi.Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı oranı yüzde 8.6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 12'lere, 14'lere çıkıyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Finansman boyutunda kendileriyle çalışmak isteyen kuruluşların bulunduğunu aktaran Poyraz, bu yatırımın Bilecik'in ekonomisi ve istihdamına ciddi katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.GENEL Müdür Poyraz, maden için ciddi hazırlıklar yürüttüklerini belirterek, "İşletmesini farklı bir firmaya verebilirdik ya da ortak olabilirdik ancak Gübretaş Maden A.Ş. şirketini yapılandırarak Gübretaş'ın gücü, Tarım Kredi'nin desteğiyle bu madeni kendi imkânlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkaracağız. Hedefimiz 2 yılda buradaki madeni Türk ekonomisine kazandırmak" dedi.ALTININ ülke ekonomileri açısından önemine dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti: "Bugün için yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığın Türkiye ekonomisine katkısının çok üzerinde olacağı muhakkak. Biz bunu milli bir mesele olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli ekonomi hassasiyetini biliyoruz. Milli imkânlarla ekonomimize kazandırma noktasında Gübretaş ve Tarım Kredi olarak üzerimize ne düşerse yapacağız."