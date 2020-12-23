Asgari ücret zam oranında son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?

Son altı aylık enflasyon verileri ve TUİK tarafından açıklanan rakamlar, asgari ücret zam oranının belli olacağı bu günlerde yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı içerisinde alınan kararlar ve gelinen aşama, zam miktarı ile ilgili ipuçları veriyor. Peki, 2021 yılında Şubat ayından itibaren ödenmeye başlanacak olan asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak? Bu başlık altında, asgari ücret ile ilgili yapılan çalışmalar ve son dakika gelişmeleri yer alıyor.

SON DAKİKA: TÜİK BİR İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.