Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu! Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği yeni başvuruları için sürenin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirtti.