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haberi | Bakan Selçuk duyurdu! başvuru süresi uzatıldı...

Corona virüs salgını sonrası devreye alınan ile ilgili haberi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni kısa çalışma ödeneği başvurularının son tarihinin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:19 Son Güncelleme: 23.12.2020 09:39 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu! Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği yeni başvuruları için sürenin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirtti.

Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.


Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık'a kadar zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı. Selçuk ayrıca kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini aktardı.

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Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu! Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı...
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