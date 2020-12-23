Kritik SON DAKİKA gelişmesi: 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak? 2021 zamlı Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Türkiye'de asgari ücretin zamlı fiyatının belirlenmesine oldukça kısa bir süre kaldı. Haftalardır asgari ücret tespit komisyonu, gerçekleştirdiği görüşmelerle asgari ücreti belirlemek adına çalışıyor. Bu bağlamda üçüncü toplantı dün gerçekleştirildi. Bu hafta sonuna kadar yapılacak son toplantı ile milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zammı tutarı netleştirilecek. Doğrudan 7 milyon dolayı yoldan ise 20 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi, cezalar da yeniden belirlenecek. Peki, asgari ücret Ocak zammı ne kadar olacak? 2021 zamlı Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

TÜİK BİR İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.