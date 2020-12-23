TÜİK'in zam hesabı yüzde 20

Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Toplantıda asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış), orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.Geçmiş yılların aksine Türk-İş dünkü toplantıda rakam telaffuz etmezken, TÜİK'in paylaştığı bekâr bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını savundu. Türk-İş heyeti, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar kasım ayına ait olup, aralık ayı ve gelecek yıl enflasyonuna göre bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. Bu rakamın sadece bekâr bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. İşveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz."TÜİK'IN sunduğu rakama göre ağır işlerde çalışanlara yüzde 19.78 artış yapılması durumunda bu kapsamda çalışanların Asgari Geçim İndirimi 264 lira 30 kuruş olacak, orta nitelikçe çalışanlar için bu tutar 265 lira 25 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 266 lira olacak. Asgari ücrete ilişkin nihai kararın verileceği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenecek.ASGARİ ücret, halen bekâr bir işçi için aylık net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.