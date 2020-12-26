Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi: 26 Aralık 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, yükselecek mi?

Son dakika haberler… Salgın sürecinde gelen olumlu ve olumsuz haberlerin direkt olarak etkilediği altın fiyatları mutasyon haberleri ile beraber geçtiğimiz haftaya hareketli başlamış ve yukarı yönlü hareketi ile gündeme gelmişti. Fiyatlardaki artış sonrası Merkez Bankası'nın faiz kararı ile beraber altının gram fiyatı yeniden düşüşe geçti. Peki, 26 Aralık 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte detaylar…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR…

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gün içerisinde anlık olarak takip ettiği altın fiyatlarındaki bu hareketliliği değerlendiren Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan tarafından gelen açıklamaya göre;

"Genel anlamda olaya orta vadeli bakacak olursak, 2021 yılının ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler sürebilir"

İfadelerini kullandı…