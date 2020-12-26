Param, ilk unicorn fintech olma yolunda

Türkiye'de lisanslama konusunda henüz bir dijital banka lisansı yok. Ancak bu konuda en önemli adayların başında gelen şirket ise kuşkusuz Param. Öyle ki, 16 yıldır FinTech sektöründe faaliyet gösteren TURK Elektronik Para AŞ, hesap açma, kart ihraç etme, sanal POS, fiziki POS, kredi alanlarında lisansa sahip. Şirket, Param markası altında birleştirdiği hizmetleriyle, bireysel, KOBİ ve kurumsal müşterilerin tamamına mevduat toplama dışında bir bankadan alacakları hizmetlerin neredeyse tamamını veriyor. Yaklaşık 16 yıldır FinTech sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Param kurucusu Emin Can Yılmaz, o günden bu yana 17 banka 8 kart markası ve 100'e yakın markayla iş birliğimizle, 4.5 milyon kart kullanıcısına ve 20 milyar TL toplam işlem hacmine ulaştıklarını söylüyor. Yılmaz, bu tutarın 10 milyar TL'sinin 2019 yılında gerçekleştiğinin altını çiziyor. Bünyelerinde, epara şirketi, finansman şirketi, finansal teknolojiler şirketi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, bunların yanı sıra da girişimlere yatırım yapmak için bir girişim sermayesi yatırım fonu yönettiklerini ifade ediyor. Yılmaz, 2020 yılını geçen yıl başladıkları projelerin de etkisiyle yüzde 100 büyüme ile kapatmayı beklediklerini belirtiyor. Yılmaz, Türkiye'nin finansal teknolojiler alanında ilk unicorn'u (1 milyar dolar ve üzeri değere ulaşan girişim) olma hedefinde olduklarının altını çiziyor.Yılmaz, "Ülkemizin önde gelen e- ticaret sitelerinin de yer aldığı 50 binin üzerinde üye iş yerimiz, ParamPOS aracılığıyla tahsilatlarını yapıyor. ParamPOS'un yanı sıra ön ödemeli kart, fatura tahsilatı, kredi ürünlerimiz ile de kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz" diye konuştu.Son dönemde kurumsal müşteriler tarafından en çok ilgi gören ürünlerden biri olan ParamKredi ile iş yerlerini sistemine dahil ederek, iş yerlerinin müşterilerine alternatif finansman imkânı sunmasını sağladıklarının altını çizen Yılmaz, ekim ayında hayata geçirdikleri Türkiye'nin ilk dijital kredisi ParamKredi'de amaçlarının "Şimdi al sonra öde" modeli olduğunu söyledi. Yılmaz, ihtiyacın anında karşılanıp, ödemenin 36 aya varan taksitle yapılabildiği ParamKredi ile üye işyerlerinin müşterilerine, kredi kartına, banka hesabına ihtiyaç duymadan alışverişlerini hemen yapabilecekleri ve sadece alışveriş anında değil öncesinde de istedikleri zaman kredi limitlerini oluşturabilecekleri bir ödeme modeli sunduklarının altını çizdi.