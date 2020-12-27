GÖZLER O TOPLANTIDA! Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi: 2021 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışana yapılacak zam miktarı ile ilgili geri sayım başladı. Bilindiği üzere TÜİK asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda 2 bin 792 lira önerisinde bulunmuştu. Yarın gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısının ardından 2021 Ocak asgari ücret zammının netleşmesi bekleniyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Ocak AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte bu soruların yanıtları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.