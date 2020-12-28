Ssangyong'dan o iddialara yalanlama

Ssangyong sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'iflas' haberlerini yalanladı. Ssangyong'dan yapılan açıklamada, "Firmanın ortaklık yapısının değişmesi karşılığında kamuoyuna markanın ticari itibarını zedeleyici nitelikte bilinçli ve son derece kötü niyetli olarak yanlış yönlendirecek nitelikte bilgi veren kişiler/kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ssangyong açıklamasında, "SSANGYONG markası ve ilgili üretici firma son derece güçlü ticari yapısıyla birlikte araç üretmeye devam etmektedir ve tarafımızca da araç ithalatına devam edilmekte, iç pazara satışa sunulmaktadır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı gibi aksine marka ve üretici firma güçlenerek ticaretine devam etmektedir." dedi.