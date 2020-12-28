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'dan o iddialara yalanlama

'dan sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'iflas' haberlerine yalanlama geldi. Ssangyong'dan yapılan açıklamada, "SSANGYONG markası ve firması hakkında yapılan tüm haberlerin asılsız olduğunu, firmanın ticaretine devam ettiğini, bu asılsız ve mesnetsiz haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesini, haberin ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve ilgililer hakkında yasal sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunarız." denildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:16 Son Güncelleme: 28.12.2020 11:17 ABONE OL
Ssangyong'dan o iddialara yalanlama

Ssangyong sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'iflas' haberlerini yalanladı. Ssangyong'dan yapılan açıklamada, "Firmanın ortaklık yapısının değişmesi karşılığında kamuoyuna markanın ticari itibarını zedeleyici nitelikte bilinçli ve son derece kötü niyetli olarak yanlış yönlendirecek nitelikte bilgi veren kişiler/kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ssangyong açıklamasında, "SSANGYONG markası ve ilgili üretici firma son derece güçlü ticari yapısıyla birlikte araç üretmeye devam etmektedir ve tarafımızca da araç ithalatına devam edilmekte, iç pazara satışa sunulmaktadır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı gibi aksine marka ve üretici firma güçlenerek ticaretine devam etmektedir." dedi.

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Ssangyong'dan o iddialara yalanlama
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