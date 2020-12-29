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Türkiye ile arasında kritik gün

BETÜL USTA BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında ticaretin devamlılığı için yürütülen süreçte imzalanan beşinci büyük Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Türkiye ile olacak. Anlaşma sonrası iki ülke arasındaki 25 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da artması bekleniyor. Bugün imzalanması planlanan anlaşma ile Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamı sağlanacak. Edinilen bilgiye göre, kritik anlaşma sanal ortamda gerçekleştirilecek bir tören ile yürürlüğe girecek. Türk iş insanları anlaşmanın ardından özellikle savunma sanayi alanında işbirliğine odaklanılmasını bekliyor. Türkiye, ilk 11 ayda İngiltere'ye 10 milyar dolar civarında ihracat yaptı.
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Türkiye ile İngiltere arasında kritik gün
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