2021 makul bir büyüme yılı olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, 2020'nin dalga boyu yüksek bir yıl olduğunun ancak 2021'in daha iyi geçeceğini ve makul bir büyüme yılı olacağının altını çizdi. Elmas, yıla tüm sektör olarak iyi başladıklarını ancak mart ayında başlayan pandemi sürecinden sonra sektörün hem imalat hem de satış anlamında 3 ay durma noktasına geldiğini belirtti. Elmas, "Haziran ayında hükümetimizin, ekonomi yönetiminin aldığı bir dizi tedbir tüm sektörlere olduğu gibi inşaat sektörüne de nefes aldırdı. Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi hamlesinin ardından haziran, temmuz ve ağustos aylarında satışlar arttı. Eylül ayından itibaren faizlerin yükselmesiyle birlikte satışlar bir miktar düşmeye başladı. Fakat 2020 yılını rekor konut satışıyla kapatacağız. Tüm zamanların satış rekoru kırılacak" diye konuştu.2020'nin inşaat sektörü açısından faydalı geçtiğinin altını çizen Elmas, yabancıya konut satışının eylülden itibaren arttığını söyledi. Elmas, "Yılı yabancıya satış açısından 2019 rakamlarına yakın bir şekilde bitireceğiz. Bu da ülkemize döviz girdisinin artmış olması anlamına geliyor. Bundan sonra da ülkemiz, dünyanın her yerinden vatandaşlar için yatırım tercihi olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. İKINCI YARI DAHA IYI OLACAK2021 yılının ilk çeyreğinde pandeminin inşaat sektöründeki etkisinin devam edeceğinin altını çizen Elmas, "Faizlerin yüksek seyretmesi nedeniyle ipotekli satışlar da düşecek. Ancak ben bu eğilimin bahar aylarında düzeleceğini düşünüyorum. İlk yarıda satışlar üzerinde bir miktar baskı olacak. Ancak hem genel ekonomi hem de inşaat sektörü açısından ikinci yarı birinci yarıdan daha iyi olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren bekleyen projeler de bir bir rafa çıkmaya başlayacak" dedi.