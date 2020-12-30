Abdullah Kiğılı: Devletin ağırlığını yanımızda hissettik

Tüm ekonomileri olumsuz etkileyen pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de hazır giyim perakendesi oldu. Hükümetin tedbir amaçlı yaptığı kapanmalardan olumsuz etkilenen sektör, bu yıl ciddi manada kan kaybetti. Ancak hazır giyim perakendesi bu yılki yaralarını 2021'de kapatma konusunda son derece umutlu. Türk hazır giyim perakende sektörünün önde gelen isimlerinden Abdullah Kiğılı de geleceğe umutla baktıklarını söylüyor: "2020 bizim için hayırlı bir yıl olmadı. Pandeminin gölgesinde geçen 10 aylık süreçte büyük bir mücadele verdik. Çok zorlu bir zamandı. Ben yıllardır bu işin içinde olan biri olarak çok kriz gördüm, darbeler gördüm ama böylesine zorlandığımı hatırlamıyorum. Çünkü bu defa sağlık gibi hassas bir soruna karşı mücadele ettik. Bu başka hiçbir şeye benzemiyor. İşin içine sağlık gibi hassas bir konu girince maalesef eliniz kolunuz bağlanıyor."Abdullah Kiğılı, yaşanan zorlu süreçte hükümetin sağladığı büyük desteğin sektörü ayakta tuttuğunu söyledi. "Devletin ağırlığını hep yanı başımızda hissettik" diyen Abdullah Kiğılı, şunları kaydetti: "Devlet desteği gerçekten çok değerliydi bizim için. 2 bin kişiye istihdam sağlayan bir şirket olarak ayakta kaldık. Bunu verilen güçlü desteğe borçluyuz. İstihdamı korumak en çok önemsediğimiz bir konu. Devlet var gücüyle çalışana, üretene, istihdam sağlayana destek verdi. Bu sadece bizim için geçerli olan bir sıkıntı değildi. Dünya virüs nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşadı."Zorlu geçen 2021'den sonra 2021'e umutlu girdiklerini söyleyen Kiğılı, aşı çalışmalarının başlayacak olmasının umutlarını artırdığını ifade etti. 2-3 aya kadar daha rahat ve ferah bir ortama girmenin planlarını yaptıklarını belirten Kiğılı, şunları kaydetti: "Aşının bulunmasıyla tüm dünya gibi biz de umutlandık. Ülkemizde aşı çalışmalarının başlayacak olmasını hem sağlık hem de bunun ekonomiye yansıması açısından son derece önemli buluyorum. Aşılamayla birlikte insanlık için de yeni bir dönem başlayacak."10 aydır büyük bir satış kaybına uğrayan sektörün geleceğinin çok parlak olduğunun altını çizen Abdullah Kiğılı, "Çünkü 10 aydır kimse doğru düzgün alışveriş yapmadı. Aşıyla birlikte oluşacak güven ortamıyla satışlarda ciddi patlama yaşanmasını bekliyorum. Çünkü insanlar hep taleplerini ertelediler, ertelenen talebin bir şekilde karşılığını bulacağını düşünüyorum. Bu hep böyle olmuştur. Bu nedenle firmalarımızın hem yurtiçinde hem yurtdışında ciddi başarılara imza atacağı konusunda çok umutluyum. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey sağlıklı ve güvenli bir ortam. Bunu da aşı sağlayacak" dedi.Şu anda yaz koleksiyonunun üretimini tamamlayıp önümüzdeki kış ayının üretimini yaptıklarını söyleyen Kiğılı, "Bizim sektörümüz başkaları gibi değil. Biz hep önden gitmek zorundayız. Şimdi önümüzdeki kışın ürünlerini hazırlıyoruz. Bunu da pandeminin etkisinin ciddi oranda azalacağı öngörüsüyle yapıyoruz. Adetleri ona göre belirliyoruz. Ben adetlerin yüksek olacağını düşünüyorum ve bütün planlarımı ona göre yapıyorum" diye konuştu.