Dünyadan daha çok pay alacağız

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, özelde Bursa'nın genelde ise Türkiye'nin yeni yılda dünya ticaretinden daha çok pay alacağını söyledi. Pandemi sonrası ortaya çıkan yeni fırsatların Türkiye'nin elini güçlendirdiğini belirten Burkay, "Kent olarak 2021 yılında, pandemiden çıkışta ortaya çıkacak fırsatlara odaklanacağız. Covid-19 salgını sonrası küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma ve Çin ile Asya'ya alternatif diğer ülkelerden daha çok ithalat yaparak tedarik güvenliğinin sağlanması eğiliminin güçlenmesiyle, Bursa önemli bir avantaj elde edecektir. Özellikle öne çıkacak yakından tedarik eğilimi ile Bursa önemli bir fırsat yakalamış olacak" diye konuştu. Üretim ve hizmet kapasitesini güçlü tutmak salgın sonrası yeni ekonomik düzende oluşacak bu fırsatları değerlendirebilmemiz açısından büyük önem taşıdığını anlatan Burkay, bu kapsamda Bursa ekonomisinde gerçekleştirilen teknoloji odaklı hamlelerin başarıların da anahtarı olacağını söyledi. Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Bursamıza ve ülkemize kazandırdığımız TEKNOSAB, firmalarımızın dijital dönüşümlerine rehberlik eden Bursa Model Fabrika, yeni nesil araştırma ve mükemmeliyet merkezlerini barındıran BUTEKOM, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için hazırlıklarını sürdürdüğümüz KOBİ OSB gibi projeler rekabet gücümüze güç katacak nitelikteki projeler olacak. Yeni yılda bu projelerimizle birlikte dijital dönüşüm, sanal fuarlar ve nano teknoloji mükemmeliyet merkezi gibi yenilikçi çalışmalarımız gündemimizin ön sıralarında yer alacak" şeklinde konuştu. Burkay, üçüncü çeyrekte yurt içi ve yurt dışında iktisadi faaliyetlere hızlı dönüş ile bu kez sanayi üretimi ve ihracatta geçen yılın üzerine çıkan bir performans gösterdiklerini belirterek, "Bursa'da imalat sanayi ve ihracat dalgalı bir yıl geçirirken, özellikle turizm başta olmak hizmetler sektörü ise yılın genelinde küçülme yaşadı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak virüsün etkisini gösterdiği ilk günden itibaren 46 bin üyemizi ve çalışanlarımızı pandeminin etkilerinden korumak amacıyla harekete geçen öncü kurumlar arasında yer aldık. 'Acil Eylem Planı' ve 'Kriz Yönetim Masası' ile üyelerimizin tüm sorunlarında yanlarında olduk" diye konuştu.