Ticaretin % 98.2’si sıfır gümrükle yapılıyor

İngiltereile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması bugün imzalandı. Türkiye ile İngiltere arasında ticaret hacmi 2019'da 16.9 milyar dolarken 2020'nin ilk 10 ayında bu rakam 13.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden biri olan İngiltere'ye karşı Türkiye'nin fazlası 4.5 milyar dolar düzeyinde. İkili ticaretin yüzde 98.2'si, gümrük birliği kapsamında yüzde sıfır gümrük vergisi ile gerçekleştiriliyor. İngiltere'ye ihracat kalemlerimiz arasında beyaz eşya başta olmak üzere elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu araç ve parçaları, demir-çelik ürünleri, hazır giyim ve tekstil ürünleri, elektrikli aletler, gıda maddeleri gibi tüketim ürünleri, kağıt ürünler, kablo ve teller yer alıyor. İthalat kalemlerimiz ise elektriksiz makineler, demir-çelik, otomotiv ana ve yan sanayi, eczacılık, plastik ürünleri ve yarı mamul organik kimyasallar olarak sıralanıyor. İngiltere, AB ile 24 Aralık'ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına varmıştı.TÜRKIYE'NIN İngiltere ile STA imzalanmasının ikili ticarette kötü senaryoları ortadan kaldırdığını belirten DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, şunları kaydetti: "Türkiye bu anlaşma ile birlikte dünyada Brexit sonrası kayıpsız olarak ticareti yoluna devam edecek ilk ülke. İngiltere, Türkiye'nin Avrupa'da ikinci en büyük partneri. İngiltere aynı zamanda Türkiye'yi stratejik ülkelerinden biri olarak belirlemiş durumda. Ülkemizle ekonomik ilişkilerini artırmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. İngiltere, 17 hedef pazarımızdan biri. Türkiye bu süreci tamamen kayıpsız atlatıyor." İngilizlerin elinin kolunun Avrupa Birliği tarafından bağlı olması da ortadan kalkınca Türkiye ile olan ticaretin artmasına kesin gözüyle bakmanın mümkün olduğunu söyleyen Osman Okyay, "Tek sorun sınırların kalktığı bir AB'den çıkışla birlikte bürokratik işlemlerin artacak olması. Yani kağıt işlerinde biraz artış olacak" şeklinde konuştu.