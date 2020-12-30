Tüketicinin ev alma alışkanlıkları değişti

Konut piyasasının 2020 yılında da Türkiye'de lokomotif sektörler arasında yer almaya devam ettiğini belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Ülke geneli satışlara baktığımızda bu sene ocak-kasım ayları arasında 1 milyon 393 bin 335 konut satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.5 bir artış söz konusu. Mevcut küresel konjonktüre baktığımızda Türkiye konut piyasası gayet iyi durumda diyebiliriz" dedi. Hükümetin haziran ayından itibaren verdiği teşvikler ve düşük faiz oranlarının bu duruma önemli katkı sağladığını söyleyen Yılmaz, "Ağustos ayında konut faizlerinin bir parça yükselmesiyle talepte bir miktar azalma yaşansa da yine de hem Türk hem de yabancı vatandaşlar konut almaya devam ediyor. Ayrıca 170 bin dolar olan yabancıların konut satın alma ortalama fiyatı 2020 de 200 bin dolarlara yükseldi. Satışlarda İstanbul yine lider il oldu" şeklinde konuştu.Tüketicinin çok bilinçli olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yakın geçmişte yatırım değeri ve deprem güvenliği ev alma alışkanlıklarında etkiliydi. Şimdi ise pandemi süreci buna bambaşka bir boyut kazandırdı. Artık insanlar evleri tam olarak yaşam alanı olarak görüyor. Nitekim, Türkiye genelindeki son verilere bakıldığında balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara talep yüzde 228 civarında artmış durumda" diye konuştu. Depremden sonra sağlıklı ev kriterlerinin oluştuğunu söyleyen Yılmaz, "Pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız sağlıklı ev konseptinin ilk örneğini Ormanköy'den sonra şimdi de Nişantaşı projemizde hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.