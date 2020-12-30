Türk armatürü Meksika’ya gidiyor

Gaz armatürü üreticileri konumunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan, 45 ülkeye ihracat yapan Turaş, Meksika'da Türk bayrağını dalgalandıracak. Amerika kıtası ile ticaret hacmini büyütmek için Rhode Island eyaletinde şirket kuran Turaş Gaz Armatürleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "Böylelikle, İtalya'dan sonra artık Amerika'da da ofis depomuz ve yerel çalışanlarımız mevcut. Artık firmalar yerinde üretimi tercih ediyor, yani globalizasyonu gerçekleştirmek zorundalar. Belli ülkelere yatırım yapmadığınız takdirde o ürünü satma ihtimaliniz yok. O bölgedeki müşteriler bize yüzde 10 kota veriyorlardı, bunu yüzde 70-80'lere çıkardıklarını söylediler. Bununla birlikte İstanbul'daki üretimin yeterli olmayacağını gördük. Bu sebeple Meksika'da yeni bir tesis kuruyoruz. Hedefimiz bu yıl sonunda ilk üretim hattını kurmuş olmak" dedi. Halen Selimpaşa'daki fabrikada üretimin yüzde 35'ini ihraç ettiklerini anlatan Turhan, "Hedefimiz bunu sene sonunda yüzde 45'e, birkaç yıl içinde de yüzde 60'lara çıkarmak" diye konuştu.Kovid-19 salgınıyla ilgili birçok belirsizliğin hâlâ mevcut olduğunu ve ani ekonomik durgunluğun ardından hızlı bir normalleşmenin içinde olduklarını belirten Turhan, haziran ayının ortasından itibaren işlerin yeniden düzene girdiğini ve tam "v" olmasa da "u" şeklinde tekrar bir geriye dönüş yaşadıklarını vurguladı. Kovid-19 salgını ile tüm dünyanın sanayide girdi ve nihai ürünlerde Çin'e olan yüksek bağımlılığın yarattığı sıkıntıları yaşadığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti: "Bu nedenle Kovid-19 sonrası yeni normalleşme döneminde Çin'e olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Bu çerçevede tüm sanayi ürünlerinde tedarik zincirleri yeniden yapılanacak. Çin'e alternatif tedarikçilerin payları artacak. Armatür sanayinde de benzer eğilimlerin yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye, armatür sanayi olarak ihracat payını artırma potansiyeline sahip. Biz de sektör olarak burada oluşacak fırsatları yakından takip ediyoruz. Hollanda'da bu çalışmaları yürüten Kiva şirketiyle protokol yaptık."Turaş Gaz Armatürleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "Ulusal ve uluslararası alanda en doğru bilgiyi, en kısa sürede kamuoyuna ulaştıran Sabah Gazetesi'nin 35. yılını kutlarım. Doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla okuyucularını bilgilendiren Sabah Gazetesi'ne nice yeni yayın dönemleri dilerim" dedi.