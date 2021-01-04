BORON’la vatandaş 800 milyon kâr etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "On numara, beş yıldız bir ürün çıkardık" sözüyle önemine dikkat çektiği BORON çamaşır ve bulaşık deterjanı ürünleri piyasa çıktığı andan itibaren temizlik sektöründe spekülatif artışların önüne geçtiği gibi, fiyatları da aşağıya çekti.Edinilen bilgiye göre BORON çamaşır deterjanları 8 kasım 2019'da yapılan lansmanla piyasaya sunulduktan sonra fiyat istikrarı sayesinde diğer üreticileri de rekabete zorladı. Yurt genelinde binlerce zincir ve yerel markette ayrıca e-ticarette ise yerli e-ticaret platformu PttAVM.com'da sabit fiyatla satılan BORON ürünleri sektörde fiyatların düşmesini sağladı.Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de yıllık yaklaşık olarak 400 bin ton çamaşır deterjanı satılırken, bu satışın parasal değeri ise 2 milyar TL'nin üzerinde oluşuyor. 2019 yılında yaklaşık 35 bin ton satışa ulaşan BORON, çamaşır temizlik kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık yüzde 8.5 civarında bir pazar payı elde etti. BORON bu başarısının yanında uygun fiyatıyla da tüketicilerin yüzünü güldürdü. BORON'un piyasaya sunulmasıyla beraber tüketiciler tarafından büyük ilgi görmesi ve pazar payı kazanması rakip firmaları fiyat indirimine zorladı. 2019 yılı başında kilogram fiyatları 8-9 TL olan çamaşır deterjanları yılsonuna gelindiğinde 6 TL'ye kadar gerilerken, yıllık enflasyon da dikkate alındığında BORON çamaşır temizlik kategorisinde yüzde 40 ortalama indirim sağladı.