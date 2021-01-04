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Ebe maaşları ne kadar? zammı ile birlikte ebe maaşları belli oldu mu?

2021 enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte Ebe maaşları da merak konusu oldu. Ebe maaşı artış oranı her yıl enflasyon oranları TUİK tarafından açıklandıktan sonra yatan ilk maaş ile ebe maaşları da belli oluyor. Peki, 2020 ebe maaşları ne kadar, kaç TL olarak şekillendi? Bu başlık altında, açıklanan memur maaşları zam oranı ve son ebe maaşı listesi yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:44 ABONE OL
Ebe maaşları ne kadar? 2021 Ocak zammı ile birlikte ebe maaşları belli oldu mu?

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Öte yandan evde bakım, 65 yaş ve engelli maaş zamları da netleşmiş oldu. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de ebe ve emekli ebe maaşları oldu. Peki, Ocak ayıyla birlikte ebe maaşları ne kadar oldu?

EBE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2021 OCAK EBE MAAŞI

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Öte yandan evde bakım, 65 yaş ve engelli maaş zamları da netleştikten sonra ebelik görevinde bulunanlar gözlerini ebe maaşı zam miktarına çevirdi.

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Ebe Maaşları;

2019: 4037

2020: 4259

2021: 15 Ocak'ta alınacak maaşlar ile belli olacak.

2020'DE EBE MAAŞLARI NE KADARDI?

8/1 derecesinde mesleğe yeni başlayan ebe maaşı 2020 4 bin 550 TL civarındadır.

6/3 derecesinde 5 yıl deneyimli personeller 4 bin 650 TL civarında aylık alır.

4/2 derecesinde 10 yıl deneyimli ebelere 4 bin 800 TL civarında maaş ödemesi yapılır.

2/1 derecesinde 15 yıl deneyimli kamu personeline ise 5 bin TL ücret ödenir.

1/3 derecesinde 20 yıl deneyimli personel 5 bin 100 TL civarında maaş alır.

1/4 derecesinde 25 yıl ve üstünde deneyime sahip olan ebelere ise 5 bin 200 TL civarında

maaş ödemesi yapılır.

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Ebe maaşları ne kadar? 2021 Ocak zammı ile birlikte ebe maaşları belli oldu mu?
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