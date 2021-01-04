Efsane İngiliz MG Türkiye’de

SUZUKI, Suzuki Marine, Piaggio, Vespa, Motoguzzi, Aprilia, KYMCO, Wallbox, Silence, Gita markalarının temsilcisi Doğan Trend Otomotiv, şimdi de İngiliz kökenli efsane otomobil markası Morris Garages'in Türkiye distribütörlüğünü aldı. İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV'i satışa çıkaracaklarını belirten CEO Kağan Dağtekin, "Ocakta online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV'yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs itibarıyla ilk teslimatlara başlayacağız. 2021 içerisinde farklı MG modellerini getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var" dedi.